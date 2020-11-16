Manuel José se negó a recibir la notificación de la demanda de paternidad que le interpuso Adriana Arbeláez.

El cantante colombiano Bryan Franier Álvarez Rojas, mejor conocido como Manuel José, y quien se ha ostentado como supuesto hijo del fallecido José José, se negó a recibir la notificación de la demanda de reconocimiento de paternidad, guarda y custodia y pensión alimenticia que le interpuso la madre de su hijo, Adriana Arbeláez.

Los hechos ocurrieron el fin de semana, en un teatro donde se presentó el artista, por lo que lograr notificarlo resultó ser un momento de gran tensión, ya que la seguridad del lugar no permitió el ingreso de las autoridades que llegaron al lugar.

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Las cámaras de Ventaneando atestiguaron de principio a fin la notificación para la que Adriana y sus abogados tuvieron que armar un plan estratégico, en el que ella, incluso, tuvo que llegar caracterizada para no ser reconocida por Manuel José o su equipo.

Al exterior del teatro, faltando 20 minutos para el show, la actuaria y los abogados de Adriana Arbeláez se enfrentaron a la seguridad del recinto.

Ante la espera, la actuaria informó a los representantes del lugar que, de no poder ingresar, tendrían que dejar la notificación pegada en la entrada del teatro.

Pasó el tiempo y hasta se montó un dispositivo de seguridad canina, por lo que, tal y como se tenía previsto, la actuaria se vio obligada a pegar la notificación en la puerta del recinto.

La notificación exhorta a Manuel José a responder ante el juzgado cuarto civil de primera instancia en Tlalnepantla, Estado de México, por la citada demanda.

Al término de su presentación, el cantante colombiano fue resguardado por la seguridad del lugar para que pudiera salir sin que los medios lo abordaran.

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