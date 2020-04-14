Maribel Guardia revela si tiene listo su testamento ante la situación de coronavirus que vive México.

La situación actual de coronavirus que vive el mundo muestran la vulnerabilidad humana, así como la posibilidad de partir de este mundo.

Sin embargo, muy pocas personas han puesto en orden su situación testamentaria, entre ellas Maribel Guardia, quien confiesa por qué razón no tiene listo su testamento.

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No sé porque no he hecho mi testamento, por desidia porque ya lo debería de tener. Y sí lo voy a hacer. Aunque necesariamente puedes hacer un testamento en tu casa. Desgraciadamente no pensamos en la muerte y luego dejamos muchos problemas a las personas que amamos.

Además, la actriz de 60 años confesó que en ningún momento ha pensado en la muerte.

Mira yo no pienso en la muerte, yo sé que lo más seguro que tenemos en la vida es morirnos. Yo creo que siempre le he tenido más miedo a la enfermedad que a la muerte. Pero sí preocupa una enfermedad fea y larga

Además, reveló cómo está su hermana, a quien llama madre.

Mi mamá está en Costa Rica, está recluida y no se acerca a nadie. Vive con un hermano pero no se acercan. Limpian con cloro. Obviamente me gustaría irla a ver y abrazarla

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