Marlene Favela rompe el silencio sobre su separación del padre de su hija, el empresario George Seely.

Marlene Favela rompió el silencio en torno a su ruptura con el empresario australiano George Seely, padre de su hija.

Al respecto, la actriz confirmó que aún no está divorciada y aseguró que dará a conocer el momento cuando esto ocurra.

Cuando tenga un papel firmado se los voy a mostrar con mucho gusto porque yo quiero ser transparente y no tengo nada que ocultar ni tengo por qué decir ‘no me pregunten de eso’, pues es mi vida y me van a preguntar, pero eso sí, con respeto por mi hija

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En ese mismo sentido, Marlene Favela confirmó que su exesposo volvió a su natal Australia, por lo que la convivencia de él con su hija es un poco complicada.

Todo está perfecto, ahora, tienen que entender que las personas no vivimos en los países, entonces, no es igual, pero todo gracias a Dios está muy bien y así va a seguir

Por otro lado, Marlene Favela aseguró que no se arrepiente de lo que ha hecho hasta ahora.

Cuando tuviste una relación con alguien, tú al hablar mal de esa persona es hablar mal de ti mismo, entonces yo creo que, lo mejor que pude haber hecho en mi vida fue casarme, tener a mi princesa y estar ahora como estoy, porque estoy muy feliz

Asimismo, la actriz se resistió de nueva cuenta a dar a conocer las razones por las que tomó la decisión de separarse del padre de su hija.

Las razones creo que esas sí se quedan en mi entorno familiar por respeto, es lo mejor para algo que tenemos en común que se llama Bella

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