MasterChef: Adriana, Itzel y Erubiel compartieron su sentir a unas horas de la gran final en la cocina más famosa de México.

¡Esta noche conoceremos al ganador de MasterChef! Platicamos con los tres finalistas: Itzel, Erubiel y Adriana.

A unas horas de que se lleve a cabo la Gran Final de MasterChef México, los tres finalistas de la cocina más famosa de México, se sinceraron con Ventaneando sobre la posibilidad de convertirse en los ganadores del millón de pesos.

Para Adriana estar en el último capítulo del concurso representa una meta que ambicionaba desde que mandó su casting para poder ser una de las seleccionadas.

Ha sido un proceso, desde la primera vez que entré a la cocina, el como llegué, ha sido un un viaje increíble y definitivamente desde que mandé mi casting, desde que yo soñaba con llegar a MasterChef dije la final es mi meta

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Por su parte, Itzel considera que el tiempo se fue muy rápido y ya está a cuatro meses de distancia de haber entrado en la cocina mas famosa de México.

El plan del comedor sigue sin duda alguna, quiero poner un comedor institucional en alguna colonia vulnerable de la Ciudad de México para ayudar con algún tipo de alimentación nutritiva y saludable, pero necesito ese millón

Erubiel respondió a las críticas que lo perseguían en los inicios de MasterChef cuando lo catalogaron como "poco higiénico" y desorganizado al cocinar.

Tal como me explicó el Chef Joserra, hay dos lados, el lado del talento y el lado que aprendes de las cosas. Me dijo ‘tú vienes del lado del talento, entonces púlelo porque va a venir otro y te va a ganar’. Yo cocinaba en mi casa con mi estufita, mis utensilios todo eso, aquí no sabes ni dónde poner las cosas no es que sea así yo, es que así es

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