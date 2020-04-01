Martha Avante, madre de los integrantes de ‘Los Ángeles Azules’, estaba orgullosa del éxito de sus hijos.

Tras la muerte de la señora Martha Avante Barrón, madre de los integrantes de Los Ángeles Azules, trajimos al presente una entrevista realizada en 2014 con la mujer que fue la fundadora del popular grupo musical.

En aquella ocasión, doña Martha compartió lo orgullosa que se encontraba del éxito que han alcanzado sus hijos a nivel profesional y personal.

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En ese sentido, relató cómo fue el camino para que Jorge Mejía Avante, líder de Los Ángeles Azules, pudiera estudiar música y una carrera en arquitectura, proceso en el que ella siempre estuvo presente.

Estoy feliz de la altura hasta donde llegó Jorge, porque él estudió su carrera profesional y yo lo llevaba al conservatorio porque él quería estudiar música, entonces en la mañana iba a su carrera de arquitectura y en la tarde lo llevaba a la escuela del conservatorio todos los días

Asimismo, expresó lo feliz que sentía por sus ocho hijos, quienes, dijo, “son un ejemplo para todos”.

Todos mis hijos, gracias a Dios y a ellos también, por el tiempo que estudiaron para tener una carrera y ser profesionales. El orgullo es paras todos los de mi barrio, para todos los que conocen a Los Ángeles Azules, que son ejemplo para todos

Y así, llena de la alegría que le provocaban sus hijos, se dijo una fiel seguidora de la música que nació “de Iztapalapa para el mundo”.

De las canciones viejitas les digo que vuelvan a sacar canciones ‘Ilusión Por Una Rosa’; todas las melodías de ellos me gustan, ninguna se queda atrás

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