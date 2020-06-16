Dulce reveló que Juan Gabriel nunca le pidió tener un hijo juntos, pero sí que se fuera a vivir con él.

Dulce La Cantante negó que Juan Gabriel le haya propuesto en algún momento tener hijos con él, esto a diferencia de algunas famosas que dicen haber recibido esa propuesta por parte del cantautor. Sin embargo, a ella sí le pidió que se fueran a vivir juntos, cuando todavía se encontraba casada con el padre de su hija, Romina.

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No, a mí nunca me propuso nada. Sí quería que nos fuéramos a vivir con él, ‘vente a vivir conmigo yo te regalo una casa’, pero nunca le hice caso. Yo estoy casada, tengo una niña cómo me voy a ir a vivir contigo, me decía. ‘No importa vámonos allá que te visite tu marido’. Siempre me decía esas cosas, pero nunca lo tomé en serio

La cantante también aseguró que Juan Gabriel era un hombre muy raro, por lo que recordó alguna de las anécdotas que vivió junto él.

Era un hombre muy raro, tenía sus rarezas. Un día me invitó a pasar el fin de año con él en Acapulco y me fui como una semana y cuando llegué, ‘ay amiga, esto y lo otro’. Me dio mi habitación muy bonita todo, tenía sus habitaciones para sus invitados y el primer día plática y plática, de repente el tercer día ya no lo vi. Tenía como sus espacios de repente que él quería estar solo

Dulce recordó otros extraños rasgos que tenía el cantante y recordó que en alguna ocasión plantó a Luis Miguel en una celebración de fin de año.

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