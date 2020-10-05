Orianny Acurero, expareja de Larry Ramos, asegura que tiene un hijo no reconocido del empresario.

De origen venezolano, Orianny Acurero, es una joven que afirma ser la madre de un menor de cuatro años que tuvo con el empresario colombiano Larry Ramos, actual pareja de Ninel Conde.

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Lo conoció cuando llegó a vivir y trabajar a Miami, pues se presentó como un hombre muy religioso y con buen nivel económico, aunque la joven afirma que hasta la fecha no mantiene a su hijo.

Yo lo conocí en diciembre de 2015, por medio de dos amigas. En una noche de rumba, ellas se estaban quedando sin gasolina y Larry con Joseph Carbajal, que era su socio, dijo: ‘hola chicas’, ya saben los hombres buscando casa. Las escoltaron hasta una gasolinera y ellos se tomaron el atrevimiento de invitarlas a pasear en bote

En su primer encuentro se presentó como un empresario y fue todo un caballero.

Muy caballero. Se presentó como un empresario, como una persona de Dios, que iba a la iglesia, predicaba muy bonito. Todo empezó en diciembre, luego en marzo yo quedo embarazada, cuando le digo que estoy embarazada decidimos ir al hospital, para hacernos de sangre, efectivamente la prueba salió positiva, pero hubo una confesión

Dicha confusión fue usada por Larry Ramos para argumentar que él no era el padre del bebé.

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Que por el tiempo que había dicho la doctora que tenía el hijo, no era de él, de ahí se perdió dos días y después apareció dudando y con mensajes sacando el tema de migración, como que yo estaba mintiendo con lo de migración, él quería chantajearme por ese lado. Me citó a un restaurante y me dijo ‘cuánto quieres para abortar al niño’