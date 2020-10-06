Orianny Acurero acusa a Larry Ramos de grabarla en la intimidad sin su consentimiento: “Es un enfermo mental”.

La venezolana Orianny Acurero tacha a Larry Ramos, actual pareja de Ninel Conde, de enfermo mental por haberla grabado sin su consentimiento, mientras sostenían relaciones sexuales.

La joven asegura que Ramos le ofreció dinero a cambio de abortar al hijo que ambos procrearon hace 5 años y al que por cierto, Larry no reconoce ni mantiene, a pesar de que se comprometió a depositarle mensualmente 1,200 dólares.

Ramos le pidió a Orianny, que guardara el secreto, que había estado involucrado en un caso de paternidad y manutención de un menor, pues lesionaba su prestigio como empresario.

La manutención que él le puso al niño eran 1,200 dólares, pero me dijo que yo no podía hablar con nadie del tema de que el niño existía; el niño tiene mis apellidos. Yo le exigí que se hiciera la prueba de ADN, cumplió hasta diciembre de 2019 y ya no dio la manutención

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Orianny relata cómo fue que Larry la grabó en la intimidad sin su consentimiento.

Tenía un lapicero, compró un osito y el celular; usaba cualquier cosa para grabar. Todo fue sin mi consentimiento. Larry invitaba a sus amigos a su casa para ver un partido, pero era para enseñarle las fotos de las mujeres que grababa. Es un enfermo mental y todo lo que se imaginen

Y lo señala, de haber enviado a alguien para atentar contra su vida.

Di a luz y en enero, un carro me llegó por atrás; yo tuve que maniobrar con el carro. Me di cuenta que había un carro todo el tiempo afuera de mi casa. Yo le mandé un mail a Larry y lo hice responsable, si al niño y a mí nos pasaba algo

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