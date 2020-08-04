Pati Chapoy recordó el día que llegó en helicóptero a TV Azteca porque amenazaron con encarcelarla.

Un día como hoy, 27 años atrás, Grupo Salinas dio inicio a la era de TV Azteca y, desde ese entonces, el trabajo de miles de mexicanos sigue y seguirá haciendo este sueño posible, sin importar los retos que vengan en el camino.

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Sin embargo, hace 23 años, en 1997, nuestra querida Pati Chapoy llegó a las instalaciones de TV Azteca en un helicóptero, cuando otra televisora tenía la intención de meter a nuestra conductora a la cárcel, siendo uno de los momentos más complicados de su carrera.

Fui custodiada por los abogados que me puso Ricardo Salinas, para evitar que me llevaran a la cárcel. Fui acompañada obviamente por mi marido; en cuanto bajamos del helicóptero, me dirijo a la sala de juntas con Ricardo Salinas

En ese momento, al aire en Ventaneando, Pati Chapoy les dio una explicación a sus millones de televidentes sobre la situación que en ese momento estaba enfrentando.

Después de tres años de litigios en los juzgados, se logró establecer una jurisprudencia en relación a las acusaciones que había en contra de nuestra titular, situación que cambió la ley dando origen al derecho a la Crestomatía.

Desde que salió al aire Ventaneando, de la mano de Pati Chapoy, se ha convertido en todo un suceso que se mantiene hasta la fecha, pues incluso en los medios de comunicación de la época se colocó el siguiente encabezado.

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En ese momento, y con la finalidad de hacer efectiva la orden de aprehensión en contra de nuestra conductora, se encontraban afuera de las instalaciones de Azteca varios agentes de la policía, todo esto solamente porque ella y todo su equipo hacían su trabajo.