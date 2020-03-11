Cepillín confesó que Luis Miguel sufrió maltrato por parte de su padre: ‘Luis Rey era peor que como lo retratan en la serie’

El payaso y presentador de televisión, Cepillín, recordó cuando conoció a Luis Miguel, entonces el cantante era un niño y vivía bajo el yugo de su padre Luisito Rey, a quien no retratan como debería ser en la serie.

Recuerdo cómo trataba el papá a Luis Miguel, era peor que como lo retratan en la serie. Mientras Luis Miguel andaba con un rompevientos, Luisito Rey arrastraba el abrigo de millones, mientras el hijo estaba con nada

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En su opinión, el Negro Durazo no fue el culpable de la desaparición de Marcela Basteri y según cree que sigue viva:

No mataría ni a una mosca, menos del medio artístico y menos a la esposa de Luisito, es puro cuento. Yo pienso que ella se separó del papá de Luis Miguel por lo malo que era Luisito Rey con Luis Miguel y ya no lo aguantó. Para mí que está en Italia, en Argentina o en alguna otra parte

Reveló que en el pasado conoció la casa de Luis Miguel en Los Ángeles cuando El Sol tenía una relación con Aracely Arámbula:

Un día fuimos a grabar un programa con Aracely Arámbula a Los Ángeles, en Beverly Hills. Entramos a la casa de él. No vi una foto de Luis Miguel, ni un premio de él, ni una foto de Aracely ni nada, al poco tiempo se separaron, pero este muchacho sufrió mucho

Por otra parte, confesó que hace años trabajó no solo para políticos, sino también para narcotraficantes quienes hace años pagaron su servicio muy bien:

Sí, pero eso fue en la década de los noventa ya pasaron un chorro de años, ya son 30 años después. Lo que pasa es que nadie lo comenta. He trabajado para un chorro de gente y tengo pantalones para decirle, otra gente se niega a comentarlo, ¿por qué? Porque mi familia tiene que comer

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