El actor Diego Luna reveló lo que piensa sobre el movimiento un ‘Día Sin Nosotras’ del próximo 9 de marzo.

El actor mexicano Diego Luna se negó a hablar sobre el paro nacional de mujeres del próximo 9 de marzo, sin embargo, sí opinó al respecto.

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Me parece increíble que está pasando, me da muchísimo gusto, me parece justo y necesario. Que sea una reflexión que llegue a todo el país y me parece que ya era indispensable

Así responde a las críticas que ha recibido sobre su serie Narcos

Diego Luna reveló que por el momento no se encuentra trabajando en nada, solamente promocionando la serie en donde interpreta a un narcotraficante, misma producción que Mauricio Martínez ha criticado por su temática.

Ahorita no estoy haciendo nada simplemente preparando para la serie y con cosas más de productor. Muy contento con Narcos, hemos recibido muchísimos comentarios y una discusión que se agradece como actor cuando haces un proyecto. Es muy rico ver el debate que se ha generado en las redes sociales y las opiniones de la gente

Respecto a los comentarios que critican que participe en este tipo de serie y el mensaje en Twitter de Mauricio Martínez, quien dice que la publicidad es una mala imagen para México.

También el periódico es una muy mala imagen para México. No lo conozco, ni leí sus declaraciones, ni le voy a entrar al debate

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Tras atender a los medios de comunicación, Diego Luna demostró su sencillez al tomarse fotos con los fans que ya lo esperaban a su arribo a la Ciudad de México.

