Exmánager de José José revela la confesión que le hizo el cantante sobre Manuel José, el supuesto hijo colombiano.

Cuauhtémoc Sánchez, exmánager de José José, reveló la confesión que le hizo el Príncipe de la Canción sobre la supuesta paternidad de Brayan Fanier Álvarez Rojas, mejor conocido como Manuel José.

Hablé algunas veces con José sobre eso y dice ‘No, no es mi hijo’, y le dije ‘si fuera tu hijo no se llamaría Brayan’, porque si la señora esta, en caso de haber sido positivo, le hubiera puesto José y el nombre artístico, Manuel José, no tiene nada que ver

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Además, también apoya a José Joel, pues no le parece lógico que Manuel José se niegue a realizarse la prueba de ADN con el hijo legítimo del Príncipe de la Canción.

Ahora, ya se comporta altanero, ya grosero, y entonces no va a funcionar en México (su carrera). Ya sabes que cuando llega un extranjero a quererte humillar, así (de rápido) se va, y él debe respetar porque los verdaderos hijos son Pepe y Marysol, y también Sarita

Cuauhtémoc Sánchez es el encargado de organizar el homenaje para conmemorar el cumpleaños número 72 de José José y que se realizará el próximo domingo 16 de febrero en el parque de la colonia Clavería.

Nos estamos dando a la tarea de darle mantenimiento a la escultura. El escultor le va a aplicar unos químicos a la estatua porque está muy sucia

Hasta el momento, el exmánager desconoce si los hijos de José José acudirán al evento.

Ahorita Pepe está trabajando mucho y Marysol también, aparte está embarazada, entonces no sé si podamos contar con su presencia. Nos encantaría porque nosotros sí amamos al Príncipe

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