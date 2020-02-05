Manuel José desconoció el video en el que José José asegura que el cantante colombiano no es hijo suyo.

Brayan Fanier Álvarez Rojas, alias Manuel José, opinó sobre el video en el que José José manifestó públicamente que él no era su hijo y negó que el llamado Príncipe de la Canción haya querido decir eso.

Él fue una víctima de esa conspiración, esas no son sus palabras, si lo dijo no fue porque él lo haya querido decir, porque parecía que estuviera leyendo un libreto puesto por alguien en contra mía

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En conferencia de prensa, el también cantante descartó que vaya a demandar a los laboratorios que hicieron las pruebas de ADN con las que José José demostró no tener parentesco con el joven.

No tengo porqué, ya les dije que no tengo ningún interés en recibir nada. ¿Cuál es es interés? Yo he dicho este no es mi interés en el momento. Ellos están aprovechándose de esto para tener la pantalla

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Sobre la mujer que en 2017 aseguró tener un hijo con Manuel José, señaló que si en algún momento le hicieran una solicitud para que él se hiciera una prueba de ADN, no tendría ningún problema en hacerla.

Porque hay muchas ambigüedades alrededor, y han habido muchas circunstancias extrañas que pareciera más bien una extorsión a una exigencia

Hace unos días, José Joel ofreció muestras de su sangre para que Manuel José se hiciera una nueva prueba de ADN y así despejar dudas sobre el supuesto parentesco con José José; sin embargo, Manuel José aseguró que esta situación no ocurrió.

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