Lupillo Rivera canta en el Metro de la CDMX y sorprende a todos los usuarios, quienes quedaron encantados.

El cantante Lupillo Rivera, sorprendió está mañana a los usuarios del Metro de la Ciudad de México, en la estación de San Lázaro de la Línea B, en donde se instaló para dar un concierto improvisado.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7.

El hermano de la difunta Jenni Rivera, se ha convertido en uno de los ídolos de la música regional mexicana. Su aparación sorpresiva en el andén del metro provocó que los cientos de usuarios se detuvieran en su trayecto, muchos no lo podían creer, pero Lupillo Rivera, con su estilo único de inmediato logró contagiar a los usuarios del transporte.

Te puede interesar: VIDEO: Alejandro Tomassi habló del exorcismo de Mauricio Clark: “No es algo que se quite, es una preferencia”.

El cantante juntó a alrededor de 350 personas, quien acompañado de mariachis le dio una sorpresa inesperada a los usuarios, quienes se enteraron que Lupillo Rivera cumplirá años el próximo 30 de enero, por lo que le cantaron 'Las Mañanitas'.

También te puede interesar: VIDEO: Yuri revela su postura por los arreglos estéticos, pide a las actrices "envejecer con dignidad"

Con 30 años de carrera Lupillo Rivera, nos adelantó en exclusiva para 'Ventaneando' que tiene pensado grabar un disco en homenaje a Vicente Fernández.