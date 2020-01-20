VIDEO: Lupillo Rivera explotó contra un reportero después del cuestionamiento sobre la salud de su padre.

Tras revelarse que el padre de Lupillo Rivera, Don Pedro Rivera, fue hospitalizado a causa de dolores en el pecho y un posible infarto, el cantante de 47 años explotó contra un reportero que le preguntó sobre la situación de su papá.

¿Por qué la pregunta de la prensa siempre tiene que ser ‘¿Que tan cierto es...?’? Nosotros no tenemos por qué inventar chismes, mi papá sí estuvo en el hospital. Me enojo porque es mi padre, yo no conozco a tu papá y no lo voy a ofender

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Estas fueron las palabras del intérprete de música regional mexicana, que también se notó molesto ante las preguntas por su supuesto romance con la cantante pop, Belinda.

Esa historia ya la platicamos muchas veces, lo de Belinda ya lo contesté. Por el amor del público, ellos quieren escuchar cosas nuevas

Lupillo siempre mantiene su vida personal de forma privada, ya que en ningún momento dio a conocer su relación con la cantante mexicana, ni el estado de salud de su padre próximo a cumplir 77 años.

Por lo regular, en las redes sociales del jalisciense se observan fechas de sus próximas presentaciones y temas relacionados a su carrera musical.

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