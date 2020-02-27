María Elena Leal, hija de Lola Beltrán, denunció en redes sociales que fue violada por su primo José Manuel Beltrán.

Maria Elena Leal, hija de la gran Lola Beltrán, ha destapado un episodio que nadie imaginaba, pues denunció en sus redes sociales, que siendo niña fue violada por su primo, José Manuel Beltrán.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, la cantante denunció a quien la legendaria cantante Lola Beltrán siempre trató como su hijo, y convirtió en su asistente personal de toda la vida e, incluso, en su representante.

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Además de dicha publicación, María Elena Leal publicó una foto de su primo en la que escribió: "José Manuel Beltrán Ruiz, perverso, hipócrita, traidor y cobarde, te señalo abierta y públicamente".

Ventaneando retomó una entrevista hecha en 2004, en la que el mismo José Manuel Beltrán Ruiz contó qué tan cercana era la relación con Lola Beltrán, al grado que la cantante lo eligió como su representante.

Desde chiquito viví con ella, y ya de grande me dediqué a representarla, siempre sus consejos me ayudaron mucho, y gracias a ella fui madurando. Me enseñó mucho viéndola, a ella le gustaba que todo saliera muy bien, ella sabía que me tenía confianza en que iba a estar todo a su gusto

En otra entrevista, otorgada en marzo de 2012, el sobrino de Lola Beltrán compartió el nivel de confianza que la cantante le tenía a él y a su madre, con quienes convivió mucho tiempo a lo largo de su trayectoria.

Me dio estudios, y me decía: 'échame la mano para que me representes’. El acercamiento es por mi madre, y así empezó. Prácticamente fui el único que estuvo cerca de ella, mi mamá se pasaba temporadas con ella, sobretodo cuando María Elena estaba muy chica, estaba confiada también mi tía, sabiendo que dejaba a su hermana y a su hija en buenas manos

Fallecida en 1996, Lola Beltrán no se habría enterado nunca de los hechos que su hija revela a través de sus redes sociales haber vivido.

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