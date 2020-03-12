Maribel Guardia sale en defensa de su hijo, Julián Figueroa, por una noticia falsa: “Él está muy bien”.

Maribel Guardia asegura que es totalmente falsa la nota que lanzó una revista en donde aseguran que pagó 600 mil pesos para impedir que su hijo Julián Figueroa pisara la cárcel luego de un accidente de auto donde la policía encontró drogas y alcohol.

A nadie le pueden caer bien este tipo de noticias, es doloroso ver como pueden armar una nota de una manera tan horrible, hacen dibujitos, ¿qué clase de periodismo es ese? Es deprimente. Todas las semanas es una nota nueva, todas las semanas se meten con alguien

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Maribel Guardia reiteró para Ventanenado que es falsa la reciente publicación sobre su hijo, pues él está enfocado en su carrera y en su familia:

Está muy bien, grabó los videos de su nuevo disco, está muy feliz con su bebé, quien ya montó a caballo por primera vez. Ya lo trae en los genes, porque le fascinan los caballos

La actriz mexicana dijo que las celebridades son propensas a leer notas malas, pero ahora todo el mundo se enfrenta al bullying, no solo a los artistas.

Maribel Guardia asistió a una misa en memoria de Abril Campillo en donde recordó lo extraordinaria que fue la actriz:

Hizo cosas tan bonitas en su vida, ayudó a tanta gente y a tantos niños. Se la vivió en hospitales ayudando a niños con cáncer, de su propio dinero todo lo invertía para ayudar a la gente que lo necesitaba, era un gran ejemplo. Está descansando en paz, vengo por su hijo que lo quiero mucho, es un niño que ha superado y que se quedó totalmente solo en la vida

La actriz llegó acompañada de la esposa de su hijo, Imelda Tuñon a quien no le gusta decirle nuera: “Es una niña preciosa, nos llevamos muy bien”.

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