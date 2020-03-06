Mayeli Alonso revela que Lupillo Rivera no le deposita pensión para la manutención de sus hijos, tras 2 años de su divorcio.

A dos años de haberse separado de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso revela que el cantante no le deposita una pensión mensual para la manutención de sus hijos y que, a pesar de ello, no ha presentado una queja en la Corte, donde el cantante introdujo la demanda de divorcio.

La expareja de Lupillo dijo que no ha tomado medidas porque espera que el cantante tome la iniciativa de solventar las necesidades de sus hijos y porque, contra todo pronóstico, ella ha logrado ser autosuficiente económicamente después del rompimiento.

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De hecho no he tomado ese tema con él todavía en la Corte, él y yo no hemos logrado tener un acuerdo en la manutención. Yo nunca vi el dinero como un problema para tener él y yo, nunca quise pedir nada porque creo que hasta ahorita yo puedo hacerlo

Mayeli asegura que si, en algún momento, sus hijos necesitan algo pueden ir libremente a pedirle a su papá, quien les puede dar lo que ellos le pidan, pero que, considera, no es responsabilidad suya pedirle ayuda a Lupillo, sino que corresponde a él darles el apoyo.

Simplemente porque sus hijos viven, no tengo ningún problema con eso, porque no he hecho nada legalmente para eso, ni me incomoda ni me preocupa mantener a mis hijos

Alonso aseguró que ella siempre ha trabajado para sus hijos y que, mientras pueda, seguirá haciéndolo y que, si en algún momento llegara a faltar, sus hijos pueden ir con su papá y pedirle algo sin nigún problema.

Mayeli está convertida en una emprearia de la industria cosmética con una serie de productos alimenticios y de belleza, aunque al principio llegó a creer que le divorcio la destruiría por completo.

Fue muy difícil, el temor de enfrentarme a algo que no era una persona, eran varias, y al mundo, era muy difícil, llegué a tener mucho miedo al pensar que iba a perder todo, todo lo que pasó en mi divorcio eran noticias muy malas en contra mía, fue algo muy espantoso y tuve mucho miedo

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