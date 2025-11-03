“Están metiendo cosas personales”, La novia de Eleazar lo defiende durante su estancia en La Granja VIP
TV Azteca
Miriam García, quien ha sido novia de Eleazar Gómez durante varios meses, compartió cómo se conocieron y lo defendió de las recientes críticas que ha recibido por su desempeño en La Granja VIP. Por otra parte, aclaró todo sobre los rumores de violencia que habría sufrido durante su relación con Eleazar.
