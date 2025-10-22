¿Por qué La Bea es de las consentidas en La Granja VIP? Esto respondió su novio

Tras su paso por La Granja VIP, La Bea se ha convertido en una de las favoritas del público, pues la granjera se estaría mostrando tal cual es. Así lo confirmó su pareja sentimental, Isra Punk, quien además de mostrarse orgulloso de su novia, reafirmó su peculiar y enternecedora personalidad. ¡Ojo a la tierna anécdota que nos contó!