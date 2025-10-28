inklusion logo Sitio accesible
¿Tiene su propio avión? Omar Suárez defiende ‘la manera de viajar’ de Aracely Arámbula

Omar Suárez defendió a Aracely Arámbula de las críticas que pudiera recibir por ser la única del elenco de sus obras de teatro que viaja en avión privado.

Omar Suárez defendió a Aracely Arámbula de las críticas que pudiera recibir por ser la única del elenco de sus obras de teatro que viaja en avión privado. Así explicó las razones de la actriz mexicana. Además, reconoció los ‘roces’ que han sucedido entre Arturo Carmona y Cristián de la Fuente. ¡Ojo a lo que reveló sobre Verónica Castro!

