inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¡Pablo Montero y Omar Suárez podría enfrentar a la justicia!

El actor Enrique Madrid anunció a los medios que Pablo Montero y Omar Suárez enfrentarán a la justicia tras los hechos ocurridos en Perfume de Gardenia.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

El actor Enrique Madrid asegura que demandó a Pablo Montero por agresión y al productor Omar Suárez por despido injustificado. Así habló ante los medios sobre el encontronazo que habría vivido con Pablo Montero tras bambalinas y sobre las supuestas lesiones graves que habría sufrido en el polémico episodio.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×