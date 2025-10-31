¡Pablo Montero y Omar Suárez podría enfrentar a la justicia!
El actor Enrique Madrid anunció a los medios que Pablo Montero y Omar Suárez enfrentarán a la justicia tras los hechos ocurridos en Perfume de Gardenia.
TV Azteca
El actor Enrique Madrid asegura que demandó a Pablo Montero por agresión y al productor Omar Suárez por despido injustificado. Así habló ante los medios sobre el encontronazo que habría vivido con Pablo Montero tras bambalinas y sobre las supuestas lesiones graves que habría sufrido en el polémico episodio.
