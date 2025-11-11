Pablo Ruiz recuerda lo del ‘beso’ con Ricky Martin y revela detalles de su concierto en El Cantoral
Pablo Ruiz nos visitó en el foro de Ventaneando para contarnos detalles de su próxima presentación en El Cantoral; así recordó el ‘beso’ con Ricky Martin.
Pablo Ruiz nos visitó en el foro de Ventaneando para contarnos cómo le cambió la vida tras ventilar sus preferencias sexuales y reveló detalles sobre su amistad y el ‘beso’ con Ricky Martin. Además, contó detalles de su próxima presentación en El Cantoral.
