Pablo Ruiz recuerda lo del ‘beso’ con Ricky Martin y revela detalles de su concierto en El Cantoral

Pablo Ruiz nos visitó en el foro de Ventaneando para contarnos detalles de su próxima presentación en El Cantoral; así recordó el ‘beso’ con Ricky Martin.

Ventaneando
TV Azteca

