Paola Dalay desmiente rumores de separación con José Eduardo Derbez y habla sobre la reciente hospitalización de Victoria Ruffo

¡No están separados! Paola Dalay echa por tierra los rumores de ruptura con José Eduardo Derbez al acompañarlo al teatro y se pronuncia sobre la reciente hospitalización de su suegra, Victoria Ruffo, quien tuvo que visitar urgencias tras presentar un cuadro de norovirus. Por su lado, la actriz de telenovelas se mostró contenta tras ser dada de alta y aseguró estar muy al pendiente de su buena amiga, Maribel Guardia; pero ¿qué opina de las versiones que apuntan a un supuesto retiro de Eugenio Derbez? ¡Así respondió!