¡Homenaje a la fusión de las culturas! Así fue la pasarela de Malinche

El escenario del musical ‘Malinche’, se convirtió en una espectacular pasarela que conjugó tradición y arte. ¡No pierdas detalle de los asombrosos modelos!

TV Azteca

El escenario del musical ‘Malinche’, se convirtió en una espectacular pasarela que conjugó tradición y arte. Algunos de los jóvenes actores desfilaron con asombrosos modelos en el evento que fue conducido por Mónica Noguera. ¡No pierdas detalle!

