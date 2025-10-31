La Bea motiva a los nominados de La Granja VIP: ¡no quiere actitudes de perdedor en la Salvación!

La Bea se puso en "modo combate" y, mientras se arreglaba con sus compañeras en el tocador de La Granja VIP para la Gala de este jueves de Salvación, le dedicó unas palabras a los 4 nominados que ahora se enfrentarán a una competencia llena de adrenalina: ¡así los motivó!

¿Cómo motivó La Bea a los nominados de La Granja VIP?

La Bea, quien se coronó como la Capataz semanal de La Granja VIP gracias al empeño que le puso a todos los retos, le recordó a los nominados que competirán esta noche que deben rendir al máximo y no dejarse vencer desde el inicio... ¡ella sabe muy bien hasta dónde puede llegar una persona que se esfuerza!

"Todos échenle muchas ganas a su duelo, por favor, nada de que 'ay, yo ya perdí', nada de que 'ay, me voy a dejar perder', no quiero esas actitudes aquí, quiero que den su máximo, ¿me escucharon?", dijo La Bea.

En medio del ambiente agridulce que dejó la infartante Asamblea de ayer miércoles y en la que Manola Díez y Eleazar Gómez se unieron a la placa de nominados con Lis Vega y Sergio Mayer Mori , las palabras de La Bea resultaron ser un soplo de esperanza ya que, con este gesto, ella demostró cuánto cree en las capacidades de sus compañeros.

