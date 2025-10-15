inklusion logo Sitio accesible
Paty Navidad alza la voz por Belinda y las mujeres violentadas

Además de aplaudir las acciones de Belinda tras su polémica con Lupillo Rivera, Paty Navidad alzó la voz por las mujeres violentadas durante el evento de Mitzy.

Ventaneando
Además de aplaudir las acciones de Belinda tras su polémica con Lupillo Rivera, Paty Navidad profundizó sobre el tema y alzó la voz por las mujeres violentadas. Todo esto durante el evento de Mitzy, donde también recibió un homenaje Paty Navidad.

