"¡Fue un plan para afectar mi carrera!”, Pee Wee estaría por finalizar el proceso legal que inició por difamación
Pee Wee compartió que a finales de este año terminaría el conflicto legal que inició contra la revista que lo habría difamado al asegurar que mantendría una relación con su mánager.
TV Azteca
Pee Wee compartió que a finales de este año terminaría el conflicto legal que inició contra la revista que lo habría difamado al asegurar que mantendría una relación con su mánager; el cantante recordó a su padre y no pudo contener el llanto.
Galerías y Notas Azteca UNO