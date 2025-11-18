inklusion logo Sitio accesible
"¡Fue un plan para afectar mi carrera!”, Pee Wee estaría por finalizar el proceso legal que inició por difamación

Pee Wee compartió que a finales de este año terminaría el conflicto legal que inició contra la revista que lo habría difamado al asegurar que mantendría una relación con su mánager.

Pee Wee compartió que a finales de este año terminaría el conflicto legal que inició contra la revista que lo habría difamado al asegurar que mantendría una relación con su mánager; el cantante recordó a su padre y no pudo contener el llanto.

