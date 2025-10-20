¡Una pléyade de figuras celebró el cumpleaños de Verónica Castro, la diva de la televisión mexicana!

Una pléyade de figuras se dio cita al cumpleaños de Verónica Castro, quien se mostró muy emocionada de compartir la fecha especial con sus compañeras y amigas. Además de su hijo Michel, Pati Chapoy, Rocío Banquells, Maribel Guardia y más personalidades estuvieron en la entrañable celebración. Esto fue lo más destacado del cumpleaños de Verónica Castro.