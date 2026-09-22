Exclusiva: captamos a Poncho Herrera en el rodaje de su nueva película en CDMX

¡En exclusiva! Nuestro lente captó a Poncho Herrera en el rodaje de su nueva película en las calles de la Ciudad de México. La cinta, que corre bajo la dirección de Luis Estrada, se está grabando en algunas de las zonas más transitadas de la ciudad. Si bien la trama y el elenco aún no han sido confirmados, el reparto podría incluir a Demián Alcázar, Ana de la Reguera y más.