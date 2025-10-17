Belinda se presenta en Monterrey con Mentiras All Stars y evita a la prensa
Después de que Belinda anunciara que habría iniciado acciones legales contra Lupillo Rivera por violencia digital, la cantante de pop viajó a Monterrey para presentarse en Mentiras All Stars, junto con Mariana Treviño. Sin embargo, Belinda evitó a toda costa hablar con la prensa.
