¡Así se vivió la presentación de ‘Debo, puedo y quiero’, el documental de Juan Gabriel!
La Cineteca Nacional albergó la presentación de ‘Debo, puedo y quiero’, donde la directora del material reveló detalles del documental de Juan Gabriel.
TV Azteca
La Cineteca Nacional albergó la presentación de ‘Debo, puedo y quiero’, donde se proyectaron los primeros dos episodios de la serie documental de la vida de Juan Gabriel. En el evento, donde se dieron cita varias personalidades del mundo del espectáculo como Pati Chapoy, la directora del material, María José Cuevas, compartió que tuvo acceso a material inédito e imperdibles detalles del ‘Divo de Juárez’. Aquí todos los detalles.
Galerías y Notas Azteca UNO