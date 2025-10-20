Ventaneando | Programa 20 de octubre del 2025 Disfruta del programa completo de Ventaneando y revive el cumpleaños de Verónica Castro, lo de Belinda en Guadalajara, el mensaje de Niurka a Cazzu y más. Publicado: 20/10/2025 | 🕑 16:13Ventaneando Compartir Copiar enlace TV Azteca ¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News! Galerías y Notas Azteca UNO Manola Díez explicó a Sergio Mayer el pleito con Sandra Itzel: "Se ve que no han vivido en la pobreza" La Granja VIP ¡Drama en el Granero! Lola Cortés rompió en llanto y Manola Díez la consoló de forma inesperada: "Te cambio lugar" La Granja VIP ¿Quién será el próximo Capataz de La Granja VIP? Ellos son los finalistas La Granja VIP "¿Por qué me exhibes?": Cynthia de la Vega fue a Venga La Alegría Fin de Semana para enfrentar a Rey Grupero Venga La Alegría Este fue el último mensaje que publicó Medio Metro antes de ser asesinado Famosos Así puedes solicitar un crédito Infonavit para remodelar tu casa Azteca Uno Especiales Ver más