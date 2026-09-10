Mykaela Plotkin presenta su nueva película, “Señoritas”, en Ventaneando

Los invitados no paran en Ventaneando. Este jueves también recibimos a la cineasta Mykaela Plotkin, quien se hace presente en nuestros foros para presentar y hablar sobre su más reciente película: Señoritas. La cinta narra la historia de Lidia, una mujer de la tercera edad que explora sus deseos más íntimos. Entérate de todos los detalles aquí.