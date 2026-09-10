“La familia se arregla en casa”; Michelle Vieth reacciona al conflicto que enfrenta con su hijo Leandro
Las cámaras de Ventaneando captaron a Michelle Vieth, quien no quiso dar detalles sobre el conflicto que enfrenta con su hijo, Leandro.
Michelle Vieth se encuentra inmersa en un conflicto familiar con su hijo, Leandro, a quien no frecuenta desde hace un año, dado que desaprueba que éste se haya ido a vivir con su novia a Estados Unidos. Al cuestionarla al respecto, así reaccionó: “La familia se arregla en casa”.