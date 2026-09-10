Oficial: implicados en el homicidio de Jonathan Meléndez ya fueron vinculados a proceso

Ya es oficial. Tras una audiencia de nueve horas, los implicados en el homicidio del músico Jonathan Meléndez y su familia ya fueron vinculados a proceso. El abogado de las víctimas habló con las cámaras de Ventaneando y confirmó que la hipótesis de la Fiscalía apunta a un conflicto económico como el móvil del caso. También reveló la posible sentencia de los acusados, en caso de ser hallados culpables.