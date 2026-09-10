Exclusiva: ¡Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez son captados juntos rumbo a Las Vegas! ¿Regresaron?
Todo parece indicar que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez están más unidos que nunca. La expareja fue captada tomando un vuelo juntos a Las Vegas, Nevada.
Nuestro querido Ricardo Manjarrez captó en exclusiva a Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez juntos, de camino a Las Vegas, Nevada. ¿Será que decidieron darle una segunda oportunidad a su romance tras volver a trabajar en una película? ¡Aquí te compartimos las imágenes! Tú, ¿qué opinas?