¡Encontramos a la fan de Juan Gabriel que aparece en ‘Debo, puedo y quiero’!
Luego de que se viralizara en redes sociales la imagen de una fan en un concierto de Juan Gabriel, en el documental ‘Debo, puedo y quiero’, Ventaneando la encontró.
Luego de que se viralizara en redes sociales la imagen de una pequeña fan disfrutando un concierto de Juan Gabriel, en el documental ‘Debo, puedo y quiero’, Ventaneando encontró a Alicia González, la ahora ‘mediática’ fan. Entre otras cosas, compartió cómo vivió aquel mágico momento con ‘El Divo de Juárez’ durante el evento en Mexicali.
