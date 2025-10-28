inklusion logo Sitio accesible
"¡Mi pasado es pasado, está pisado y enterrado!”, Así reaccionó Adrián Di Monte a la salida de Sandra Itzel de La Granja VIP

Luego de que Sandra Itzel recibiera fuertes críticas tras su salida de La Granja VIP, Adrián Di Monte reflexionó sobre el momento en que él fue juzgado.

Luego de que Sandra Itzel recibiera fuertes críticas tras su salida de La Granja VIP, Adrián Di Monte, su expareja, reaccionó y reflexionó sobre el momento en el que él fue juzgado por tratos cuestionables hacia Sandra Itzel.

