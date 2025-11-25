¡Así es la relación de Camila Sodi con Marina de Tavira, pareja de su exesposo Diego Luna!
En exclusiva, las cámaras de Ventaneando captaron la magnífica relación de Camila Sodi con Marina de Tavira, actual pareja de su exesposo y padre de sus hijos, Diego Luna. Y es que este fin de semana, Camila Sodi acudió al teatro a ver la obra de ‘Antígona González’, estelarizada por Marina de Tavira. Al terminar la función, se fundieron en un abrazo y Camila Sodi llenó de elogios a Marina de Tavira.
