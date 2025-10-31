¡Relacionan a Belinda con un político poblano! Esto es lo que sabemos

Además de las recientes polémicas derivadas del reciente libro de Lupillo Rivera, la cantante de pop ha sido relacionada con José Luis García Parra, ‘El Choco’, una figura de la política poblana. ¿Por qué trabaja ‘mucho’ Belinda en Puebla? ¿El político poblano utiliza recursos públicos para actividades con la cantante? Aquí algunas imágenes que podrían sustentar el vínculo sentimental que no ha sido reconocido por Belinda.