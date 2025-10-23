inklusion logo Sitio accesible
¡Lo que contaron las luminarias en el Éxito SACM 2025!

Durante el Éxito SACM 2025, Diego Schoening, Benny Ibarra, Fato, Leonardo de Lozanne y Rodrigo de Motel, sorprendieron con sus declaraciones. ¡No pierdas detalle!

Ventaneando
TV Azteca

Esto fue lo que las luminarias revelaron en el Éxito SACM 2025: Diego Schoening y Benny Ibarra aclararon por qué no se ha dado el regreso de Timbiriche con Paulina Rubio y Thalía; Fato habló de una posible colaboración con Pepe Aguilar y Christian Nodal; Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría consolidan su relación. Rodrigo de Motel habló de una posible colaboración con Belinda. ¡No pierdas detalle!

