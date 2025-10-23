¡Lo que contaron las luminarias en el Éxito SACM 2025!

Esto fue lo que las luminarias revelaron en el Éxito SACM 2025: Diego Schoening y Benny Ibarra aclararon por qué no se ha dado el regreso de Timbiriche con Paulina Rubio y Thalía; Fato habló de una posible colaboración con Pepe Aguilar y Christian Nodal; Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría consolidan su relación. Rodrigo de Motel habló de una posible colaboración con Belinda. ¡No pierdas detalle!