Tras una larga audiencia, revive el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Garza
TV Azteca
Mientras Imelda Garza refrenda que el testamento de Julián Figueroa es apócrifo y asegura que no le está pidiendo dinero a nadie, Maribel Guardia sostiene que el heredero universal de Julián Figueroa es José Julián, su nieto. Por su parte, Marco Chacón, confesó que ya no tiene interés en ser albacea del testamento.
