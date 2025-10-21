inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

Tras una larga audiencia, revive el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Garza

Mientras Imelda Garza refrenda que el testamento de Julián Figueroa es apócrifo, Maribel Guardia sostiene que el heredero universal de Julián Figueroa es su nieto.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Mientras Imelda Garza refrenda que el testamento de Julián Figueroa es apócrifo y asegura que no le está pidiendo dinero a nadie, Maribel Guardia sostiene que el heredero universal de Julián Figueroa es José Julián, su nieto. Por su parte, Marco Chacón, confesó que ya no tiene interés en ser albacea del testamento.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×