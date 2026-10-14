“A Thalía le faltó papá”; Laura Zapata se pronuncia sobre el antiguo romance de la cantante con Alfredo Díaz Ordaz, quien era 20 años mayor

Laura Zapata estalla contra la nueva serie de Timbiriche por revictimizar a Sasha Sokol en su vínculo con Luis de Llano. Al hablar al respecto, la actriz no dudó en recordar el antiguo romance entre Thalía y Alfredo Díaz Ordaz, quien era 20 años mayor, pues asegura que las jóvenes que crecieron sin una figura paterna suelen buscarla en sus relaciones: “A Thalía le faltaba papá”; aseguró. La actriz fue reconocida en España por su trayectoria artística, 24 años después de ser liberada de su secuestro.