¡Así se vivió el festejo del ‘Tío Richie’! Ricardo Salinas Pliego celebró su cumpleaños con 22 mil ‘sobrinos’

Alrededor de 22 mil ‘sobrinos’ festejaron con el ‘Tío Richie’ su cumpleaños 70. Myst, La Sonora Santanera, el elenco de Malinche y más artistas, crearon el mejor ambiente en la magna celebración de Ricardo Salinas Pliego, quien dedicó un importante discurso a los asistentes. Aquí los detalles.