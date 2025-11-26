"¡Ya es demasiado!”, Romina Mircoli ‘va con todo’ contra Ofelia Cano
Romina Mircoli irá ‘con todo’ contra Ofelia Cano, quien se habría jactado de no haber recibido ninguna notificación sobre la demanda por daño moral.
Tal como lo advirtió, Romina Mircoli irá ‘con todo’ por la vía civil y penal contra Ofelia Cano, quien se habría jactado de no haber recibido ninguna notificación sobre la demanda por daño moral. Así lo aseguró Gerardo Rincón, abogado de la hija de Dulce, quien compartió cómo va el caso contra Francisco Cantú.
