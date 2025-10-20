¿Le llegó la canción? Así rompió en llanto Belinda en las Fiestas de Octubre
Belinda, quien recientemente se ha visto envuelta en polémicas con Lupillo Rivera, rompió en llanto cantando “Luz sin Gravedad” en las Fiestas de Octubre.
Belinda, quien recientemente se ha visto envuelta en polémicas con Lupillo Rivera, maravilló a su público durante las Fiestas de Octubre. Sin embargo, la cantante de pop no aguantó más y, durante “Luz sin Gravedad”, rompió en llanto. Entre otras cosas, la integrante de ‘La Trinidad del Pop’, explicó a su público detalles sobre su reciente lesión.
