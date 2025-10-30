inklusion logo Sitio accesible
¡Sí eran amigas! Sandra Itzel le contó todo a Pedro Sola sobre su relación con Lis Vega previo a La Granja VIP

Ventaneando
TV Azteca

Sandra Itzel, la segunda eliminada de La Granja VIP, platicó en exclusiva con Pedro Sola y reveló todos los detalles de su relación con Lis Vega. Entre otras cosas, asegura tener pruebas de que ya eran amigas antes de entrar a La Granja VIP.

La Granja VIP
