¿Ya cumplió? Sasha Sokol revela detalles la sentencia de Luis de Llano
Luego de que la corte fallara a su favor, Sasha Sokol revela que Luis de Llano no habría cumplido aún con la sentencia que le fue ordenada. Aquí los detalles.
TV Azteca
Luego de que la corte fallara a su favor en el proceso legal contra Luis de Llano, Sasha Sokol revela que el productor no habría cumplido aún con la sentencia que le fue ordenada. Por otro lado, se pronunció sobre las reacciones de Itatí Cantoral y Kiko Campos.
