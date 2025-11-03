inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

Saúl ‘El Jaguar’ aclara la supuesta relación que habría tenido con Mariana Ochoa

Saúl ‘El Jaguar’ aclaró las versiones de la supuesta relación extramarital que habría sostenido con Mariana Ochoa y alzó la voz por Christian Nodal.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Saúl ‘El Jaguar’ aclaró las versiones de la supuesta relación extramarital que habría sostenido con Mariana Ochoa. Incluso, habló del momento en que se encontraron en Las Vegas y cómo le contó la anécdota a su actual pareja. Además, defendió a Nodal quien ha sido criticado por ‘pasarse de copas’ en sus recientes presentaciones.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×