Saúl ‘El Jaguar’ aclara la supuesta relación que habría tenido con Mariana Ochoa

Saúl ‘El Jaguar’ aclaró las versiones de la supuesta relación extramarital que habría sostenido con Mariana Ochoa. Incluso, habló del momento en que se encontraron en Las Vegas y cómo le contó la anécdota a su actual pareja. Además, defendió a Nodal quien ha sido criticado por ‘pasarse de copas’ en sus recientes presentaciones.